Балей, Забайкальский край, 16 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Сотрудники Балейской центральной районной больницы (Забайкальский край) на средства «Дальневосточной» субсидии и нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2019 года получат медицинские аппараты для поликлиники и стационара на 31 миллион рублей. Как поясняет сегодня, 16 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, обновление материально-технической базы медицинской организации позволит улучшить качество диагностики и лечения заболеваний у почти 18 тысяч жителей района.

Правительство Забайкальского края Новое оборудование Балейской центральной районной больницы

Правительство Забайкальского края Новые аппараты в Балейской центральной районной больнице

Известно, что самым дорогостоящим приобретением станет рентген-аппарат стоимостью 19 миллионов, который должен поступить в ЦРБ в конце сентября. Помимо этого стационар уже обзавёлся стационарным аппаратом УЗИ, 12-канальным ЭКГ, а также спирографом с возможностью подключения к компьютеру и сохранения базы банных больных с хроническими обструктивными заболеваниями.

«Помимо этого больница получила два аппарата ИВЛ и наркозно-дыхательный аппарат для реанимации», — отметила главный врач Балейской центральной районной больницы Елена Жевтнева.

Как уже сообщалоИА REGNUM, в осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регионы стали распространять все преференции, которыми обладают дальневосточники. В августе 2019 года благодаря «Дальневосточной» субсидии значительно пополнился парк медицинских автомобилей, в край поступило 33 единицы специальной техники разных классов комплектации.

В начале сентября 2019 года в одном из отдалённых сёл Читинского района Забайкалья на средства «Дальневосточной» субсидии возвели современный фельдшерско-акушерский пункт, а два доктора Борзинской центральной районной больницы Забайкальского края — хирург Алексей Захаров и врач-педиатр Эльвира Бронникова получили квартиры.

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