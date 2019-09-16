Джакарта, 16 сентября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что закон позволяет Папуа иметь четыре провинции, сообщает информационное агентство Antara.

Ady_Fauzan Папуа

«Существует просьба со стороны представителей Папуа о дополнительных провинциях. Президент согласился, поскольку существующий закон позволяет Папуа иметь четыре провинции», — заявил Виранто на пресс-конференции, посвященной ситуации в Папуа, в Джакарте.

По его словам, желание народа Папуа увеличить число провинций может быть выполнено.

«Сейчас есть только две провинции, Папуа и Западное Папуа, так что осталось создать еще две провинции в соответствии с пожеланиями народа», — отметил Виранто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер палаты представителей Индонезии Фахри Хамза поддержал предложение президента Джоко Видодопостроить президентский дворец в Папуа.