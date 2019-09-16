Барнаул, 16 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В Забайкалье сегодня, 16 сентября, в рамках национального проекта «Образования» открылся «Кванториум» по модели «стандарт». Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора, организовать на базе первого краевого детского технопарка «Автоквантум», «Аэроквантум», «Промробоквантум», «IТ-квантум», «Космоквантум», а также «VR/AR — квантум», дополненную виртуальную реальность и хай-тек цех позволил проект «Технопарк.75», который победил в конкурсном отборе.

Правительство Забайкальского края Открытие «Кванториума» в Забайкалье

Правительство Забайкальского края Посетители «Кванториума» в Забайкалье

«Для этой образовательной площадки в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» региону было предоставлено более 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Кванты детских технопарков направлены на развитие дополнительного образования, инженерно-технического творчества детей и молодежи», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Правительство Забайкальского края Один из кабинетов «Кванториума» в Забайкалье

Напомним, в ноябре 2016 года в число 17 регионов, ставших победителями конкурса Министерства образования и науки по созданию детских технопарков, вошёл Алтайский край. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 925 миллионов рублей.

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Осенью 2019 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. И с этого времени на регион стали распространять все преференции и льготы, полагающиеся дальневосточникам. Новое руководство краем активно включилось в работу с почти всеми федеральными программами. Это позволило привлечь в Забайкалье миллиарды рублей.