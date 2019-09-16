Москва, 16 сентября, 2019, 13:16 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 90 лет ушел из жизни народный артист РСФСР Юрий Колычев, сообщается 16 сентября на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола.

Цитата из к/ф «Очарование зла». реж. Михаил Козаков. 2006. Россия Юрий Колычев в роли Александра Ивановича Гучкова

О дате и времени прощания с артистом будет объявят дополнительно.

Юрий Колычев родился 15 декабря 1928 года в Московской области в семье поэта Осипа Колычева. В 1950 году он окончил Театральное училище им. Щепкина, а с 1957 года работал в «Ленкоме». В 1989 году Колычев получил звание народного артиста РСФСР.

Актер снялся в таких фильмах как «Мелодия на два голоса», «Из жизни Потапова», «Дома, который построил Свифт» и «Очарование зла».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября на 80-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зинаида Славина.

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