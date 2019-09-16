Москва, 16 сентября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В новом учебном году в российских вузах начали обучение около 714 тыс. первокурсников, из них 464 тыс. — на бюджетной основе, сообщает 16 сентября пресс-служба Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Грызут гранит науки

Основные тренды и итоги приемной кампании 2019 года обсудили участники круглого стола в Москве. В обсуждении приняли участие проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна, проректор РАНХиГС Максим Назаров, проректор по учебной работе НИТУ «МИСиС» Вадим Петров, проректор по науке, международной деятельности и работе с молодежью НИУ МИЭТ Дмитрий Коваленко, первый проректор МГППУ Андрей Милехин, представители других вузов и организаций.

«Наибольшее количество заявлений было подано на такие направления как медицина, журналистика, экономика и международные отношения. Конкурс на этих направлениях составил более 14 человек на место», — говорится в сообщении.

По официальным данным Минобрнауки РФ и других ведомств, пояснили в вузе, ЕГЭ по физике сдали 139 тыс. человек, по биологии — 124 тыс., по истории — 103 тыс., по химии — 89 тыс., по информатике — 75 тыс., по обществознанию — 315 тыс. человек, т. е. практически половина абитуриентов выбрала обществознание. При этом те, кто сдавал этот предмет, могли претендовать только на 40% от общего количества мест. Также увеличился спрос на сдачу экзаменов по языкам, в частности, по китайскому и испанскому.

Представители российских вузов подчеркнули, что абитуриенты стали более осознанно выбирать, в частности, из меньшего количества направлений, внимательнее изучают учебный план, выражают желание учиться на более сложных программах, готовы платить за конкретный выбор, интересуются международными стажировками, стали более мобильными в образовательной среде, высказывают желание строить свою индивидуальную образовательную траекторию.