Пекин, 16 сентября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. В пригородах Пекина открылись новый музей и восемь мемориальных комплексов, посвящённых китайской социалистической революции. Среди них находится вилла Шуанцин, где жил и работал вождь КПК и создатель КНРМао Цзэдун, расположенная в парке Ароматных гор на северо-западе китайской столицы, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Цзэдун

Отмечается, что Мао покинул революционную базу в провинции Хэбэй и отправился в Пекин 23 марта 1949 года, где и основал штаб-квартиру ЦК КПК в Ароматных горах.

Экспонатами открывшегося на этом месте музея являются более 1,2 тысячи реликвий и около 800 фотографий, в том числе орудийная батарея салютных пушек, залпы которой возвестили о провозглашении КНР.

Напомним, что 1 октября 2019 года КНР исполняется 70 лет.