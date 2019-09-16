Краснодар, 16 сентября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Калининград и Краснодар свяжут регулярные авиарейсы, выполнять их с 20 сентября будет авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Краснодар».

Дарья Антонова ИА REGNUM На борту самолета

Улететь из Краснодара в Калининград и обратно можно будет дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылеты из аэропорта Краснодара — в 6:45, прилет в пункт назначения — в 8:55. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Из Калининграда в Краснодар отправление рейсов в 9:45, прибытие — в 13:30, время полёта 2 часа 45 минут.

Стоимость билетов, согласно данным на сайте АК «Азимут», составляет от 5,6 тыс. рублей. Судя по данным сайта, на ближайшие два рейса билеты уже раскуплены.

Международный аэропорт Краснодар является базовым для авиакомпании «Азимут», перевозчик выполняет рейсы из столицы Кубани по 20 направлениям — Брянск, Волгоград, Ереван, Казань, Калуга, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Псков, Самара, Санкт-Петербург, Ставрополь, Уфа, Челябинск, Элиста и Ярославль.