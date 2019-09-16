Москва, 16 сентября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Цены на нефть подскочили на 20% после того как крупнейший нефтеперерабатывающий объект в Абкаике, нефтяного месторождения Хурайс Саудовской Аравии были подвержены атакам со стороны Йемена, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По официальным заявлениям йеменских повстанцев-хуситов, атака была произведена ими и Иран тут ни причём. С такой позицией не согласны США, поскольку так или иначе финансирование йеменских повстанцев-хуситов происходит со стороны Ирана.

Сейчас они ожидают ответ от Саудовской Аравии, чтобы согласовать совместные с ними действия по ответным ударам по Ирану. Ожидать третьей мировой особо не стоит, поскольку Саудовской Аравии, в принципе, как и США — это не выгодно.

Тем не менее данная ситуация будет еще долго оставаться неопределенной. Поскольку для Саудовской Аравии данная позиция очень выгодна. Учитывая, что при длительном периоде низких цен на нефть, (ниже $65 за баррель) бюджет Саудовской Аравии истощался, то при текущих условиях для формирования положительного сальдо бюджета необходимы цены выше $80 за баррель.

В этой связи Саудовская Аравия будет как можно дольше тянуть с вопросом прояснения ситуации. И пока что, экспорт нефти будет продолжаться в штатном режиме из запасов Saudi Aramco. Если же поставку каким-то образом прекратятся, то возможен мировой дефицит нефти порядка 150 млн баррелей в месяц.

Смена на посту министра энергетики Саудовской Аравии произошла не случайно. И есть некоторая связь с текущими атаками на нефтеперерабатывающий завод. Странам ОПЕК необходимо было придумать что-то большее, чем обыденное и утратившее свою силу сокращение добычи нефти.

В этой связи, пока ситуации неопределенная стоит ожидать, что цены будет торговаться в пределах $67 за баррель для марки Brent, а для нефти марки WTI будет торговаться в пределах $60 за баррель», — считает эксперт.

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