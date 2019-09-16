Москва, 16 сентября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Неясно, почему премьер-министр РФ так активно продвигает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, возможно, он вспомнил свой прежний опыт попыток управления временем, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 сентября, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя информацию о предстоящем эксперименте по внедрению четырехдневной недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Ранее газета «Известия» сообщила, что в министерстве труда и социальной защиты в ближайшие дни будет проведено совещание о механизмах тестового внедрения на нескольких российских предприятиях четырехдневной рабочей недели.

«Отдельным предприятиям и отраслям никто и сейчас не мешает переходить хоть на однодневную рабочую неделю. В Трудовом кодексе сказано, что рабочее время должно составлять не более 40 часов в неделю, больше там никаких ограничений нет.

Делать предположения о причинах инициатив Дмитрия Медведева затруднительно. Возможно, ему снова хочется управлять временем, как он пытался это делать, и совершенно безграмотно, в бытность свою президентом России.

В любом случае, как мне кажется, вопросы тут надо задавать не экономисту, а психологу», — отметил Михаил Делягин.