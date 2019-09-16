Москва, 16 сентября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Российская валюта закономерно укрепилась 16 сентября на старте сессии с оглядкой на нефтяное ралли, спровоцированное резким сокращением добычи в Саудовской Аравии из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру королевства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Впрочем, рост рубля оказался довольно сдержанным в сравнении с масштабами подъема Brent. Падение пары доллар/рубль ограничилось областью 63,60 руб., тогда как нефть в моменте взлетала почти на 20%.

Причин такой скромной реакции «россиянина» сразу несколько. Во-первых, рубль стал менее чувствительным к росту нефтяных цен с момента введения бюджетного правила в 2017 году.

Во-вторых, к моменту открытия российских площадок нефть частично откатилась, уже отступив на 300 пунктов от достигнутых вершин после первоначальных эмоций игроков.

В-третьих, участники рынка не спешат делать выводы, поскольку саудиты могут довольно оперативно восстановить добычу, хотя, учитывая масштабы, в считаные дни этого не произойдет.

В-четвертых, рост рисковых активов в целом сдерживает удручающая статистика по розничным продажам и промышленному производству в Китае, которая напомнила игрокам об угрозе мировой рецессии и последствиях торговой войны.

Впрочем, даже если Brent расположится в районе текущих уровней и не сможет вернуться к росту, позиции российской валюты на данном этапе будут оставаться солидными, в том числе благодаря стартующему 16 сентября налоговому периоду и подготовке доллара к снижению ставки ФРС.

Ближайший ориентир для доллара на текущий момент представлен в виде отметки 64 руб., за которую котировкам еще предстоит побороться», — подчеркнул эксперт.

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