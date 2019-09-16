Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил ростовчан с 270-летием Ростова-на-Дону. Соответствующую телеграмму получил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

https://www.instagram.com/p/B2Y6H5VhvPI/

«Сегодня Ростов-на-Дону — один из главных мегаполисов юга России, крупнейший экономический, промышленный, транспортный и образовательный центр. В вашем городе активными темпами ведётся жилищное строительство, создается современная инфраструктура, реализуются инвестиционные проекты. Многое делается для того, чтобы город был благоустроенным, удобным для каждого жителя и привлекательным для туристов», — отметил Медведев.

ИА REGNUM отмечает, что официально датой основания города Ростова-на — Дону считается 15 декабря 1749 года, когда императрица Елизавета Петровна своим указом основала Темерницкую таможню. По традиции торжества по случаю Дня города проходят в донской столице в третьи выходные сентября.