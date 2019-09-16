Астана, 16 сентября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Строительство моста через железнодорожный переезд на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана потребует сноса около 70 частных домов и двух АЗС. Об этом 16 сентября заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр, сообщает агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, ежедневно по участку железной дороги проходит 65 поездов, а интенсивность автомобильного движения через переезд превышает 10 тыс. автомобилей. «Безусловно, на данном участке необходимо строительство моста, путепровода», — сказал министр.

Он добавил, что путепровод планируется построить немного в стороне от действующего переезда, так как этот вариант потребует сноса меньшего количества домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября на железнодорожном переезд перегона Алма-Ата — Шамалган поезд врезался в пассажирский автобус, который оказался на путях из-за скопившейся автомобильной пробки. В результате аварии погиб водитель автобуса.