Калуга, 16 сентября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. В Калужской области уровень готовности системы жилищно-коммунального хозяйства достиг 99%. Данный показатель на аналогичный период 2018 года составлял 89%, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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На сегодняшний день в муниципалитетах области завершается формирование паспортов готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. На базе региональной аварийной спасательной службы сформирован необходимый запас. Кроме того, к 1 октября определена готовность к эксплуатации в зимний период котельных военных городов, расположенных на территории области.

В регионе задолженность за энергоресурсы достигла минимальных показателей, в частности, за газ — менее 30 млн рублей. Государственные и муниципальные учреждения задолженности к началу зимних холодов не имеют.