Калуга, 16 сентября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Теме «Великая Победа: наследие и наследники XXI века» посвящены XXII Богородично-Рождественские образовательные чтения, которые с 16 по 26 сентября организовала калужская митрополия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru Книжная ярмарка на Богородично-Рождественских образовательных чтениях.

Сентябрьские образовательные чтения 2019 года — это основное региональное мероприятие, направленное на обсуждение перспектив взаимодействия Русской православной церкви с государственными учреждениями и обществом. Среди направлений чтений — «Взаимодействие Церкви и системы образования», «Социальное служение и милосердие», «Вопросы семьи, защита материнства и детства, «Сохранение традиции средствами православной миссии», «Древние монашеские традиции и современность», «Воскресные школы» и ряд других. В рамках чтений в православном молодежном центре «Златоуст» состоится IV образовательный форум «Основы православной культуры в образовании» для муниципальных координаторов преподавания «Основ православной культуры» и помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации.

XXII Богородично-Рождественские образовательные чтения организованы калужской митрополией при поддержке правительства Калужской области и калужского областного парламента.