Кейптаун, 16 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал парламент и Национальный совет провинций провести совместное заседания для обсуждения новых подходов к борьбе с гендерным насилием в стране, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

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Согласно заявлению, опубликованному парламентом 13 сентября, заседание назначено на 18 число сего месяца и будет посвящено теме «насилия, совершенного в отношении женщин за последние две недели». Рамафоса подчеркнул, что и президент, и парламент несут ответственность за то, чтобы эта встреча стала поворотным пунктом в борьбе за прекращение гендерного насилия.

«Статистика преступности, опубликованная ранее, показала резкий рост насилия в стране. Сюда входит увеличение числа преступлений сексуального характера, таких как изнасилования, а также других видов преступлений в отношении женщин», — говорится в заявлении.

На этой неделе новые статистические данные о преступности, опубликованные полицейской службой Южной Африки, показали рост числа преступлений сексуального характера на 4,6%.

На данном этапе еще неясно, какие именно пути выхода из ситуации будут выработаны, однако известно, что раннее президент уже высказывал несколько предложений.

«Мы пересмотрим ряд законов, касающихся насилия и сексуальных преступлений, с целью возвести в приоритет интересы и нужды пострадавших», — сказал президент.

«С 2013 года мы создали 92 специализированных суда, занимающихся делами, связанными с сексуальными преступлениями, и еще 11 будут открыты в этом году — все для того, чтобы ни один насильник не остался безнаказанным, а все жертвы получили соответствующую помощь и поддержку», — добавил Рамафоса.