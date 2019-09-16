Москва, 16 сентября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В скором будущем в столице России погода улучшится. Об этом 16 сентября рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM На Красной площади

По словам метеоролога, потепление начнется, примерно, 23 сентября и продлится до 27 числа. В это время в регион придет теплый антициклон, он и принесет сухую погоду, которую вполне можно будет назвать третьим «бабьем летом».

Тишковец добавил, что в эти дни температура воздуха днем будет подниматься до +16 °С. Ночью она составит от +3 до +8 °С.

Такая погода, со слов специалиста, нетипична для конца сентября в регионе.