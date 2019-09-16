Воронеж, 16 сентября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. 53 млн рублей долгов по взносам на капитальный ремонт взыскано в Воронежской области в январе — августе 2019 года, об этом 16 сентября сообщила пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В общей сложности с начала года регоператор направил в мировые суды, а также в арбитражный суд более 6,2 тыс. исков о взыскании долгов по взносам за капитальный ремонт, общая сумма долга за восемь месяцев составила более 90,5 млн рублей. 53,5 млн из этой суммы — долги жителей региона, более 37 млн рублей — долги юридических лиц.

На данный момент должники выплатили более 53 млн рублей, как в добровольном, так и в принудительном порядке. Для сравнения — в 2018 году с неплательщиков взносов было взыскано 120 млн рублей.

За восемь месяцев 2019 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Воронежской области составила 95,2%