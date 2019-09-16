Севастополь, 16 сентября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. После выборов в Севастополе наметилось решение нескольких сложных вопросов, главный из которых — снижение градуса внутриполитического противостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 16 сентября политолог Владимир Джаралла.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Это противостояние не прекращалось предыдущие пять лет между исполнительной властью и парламентом, находившимся под контролем группы «народного мэра» Алексея Чалого. Двое губернаторов были сняты с должностей, но активность этой группы не снизилась. Доминирует точка зрения, что её лидер, прежде всего, стремился контролировать все решения власти, но при этом всегда отказывался от официальной должности и ответственности. После выборов численность этой группы сократили в ходе хитроумной комбинации. Насколько это скажется на эффективности работы нового Заксобрания — станет понятно достаточно скоро», — отметил Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателя Законодательного собрания Севастополя первого созыва Екатерину Алтабаеву избрали членом Совета Федерации РФ.

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