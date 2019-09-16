Фарах, Афганистан, 16 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Пять мирных жителей погибли в воскресенье, 15 сентября, в Афганистане в результате взрыва придорожной бомбы в западной провинции Фарах. Среди погибших есть женщины и дети. Об этом 16 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Мохибулла Мохиб, пресс-секретарь начальника полиции провинции, сообщил, что взрыв произошел в воскресенье днем недалеко от города Фарах, столицы провинции.

Ответственность за прогремевший взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.