Анкара, 16 сентября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Турция, уже приняв 3,6 млн беженцев, не может вместить ещё миллионы. ЕС же на данный момент, в вопросе расходов на беженцев, к сожалению, свое слово не сдержал. Когда ЕС не исполняет свои обещания, мы безмолвствовать не будем. Их расходы на беженцев составляют 3 млрд евро. Мы же потратили 40 млрд долларов. Вот, каковы наши расходы».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «ЕС обещал оказать помощь в 6 млрд евро, но не напрямую в наш госбюджет, а через организации гражданского общества, например, AFAD или Kızılay. В течение установленного срока они свои обещания не исполнили».

Турецкий лидер добавил: «В нашем последнем разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель она сказала, мол, если вам нужно что-то сверх тех 6 млрд евро, то только скажите. Я ответил, что вы должны сделать очень многое и сверх того, так как наши расходы уже составляют 40 млрд долларов, и вы сами должны все понимать. Мы же говорим, что, если вы не признает свои обязательства, то мы открываем все двери, пусть все едут туда, куда им угодно».