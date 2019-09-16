Анкара, 16 сентября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Я считаю, что такие страны, как США, только хотят побольнее уколоть свою союзницу Турцию. Это не является ни рациональным поведением, ни ответственной внешней политикой».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, относительно предложения о покупке американских зенитно-ракетных комплексов Patriot Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Включили в повестку, обсудили. Наши телефонные переговоры продлились почти неделю. Конечно, я ещё раньше предлагал Дональду Трампу, мол, сколько мы покупаем С-400, столько же готовы купить и ваших ЗРК Patriot. Но, по крайней мере, ваши условия продажи должны быть для нас не хуже российских».

Турецкий лидер добавил: «Трамп спросил, говорю ли я серьезно. Я ответил, что да. Мы готовы купить ЗРК Patriot, как только нам будет предоставлен определенный пакет условий, таких, как совместное производство, кредитование и т. д. Трамп спросил, искренен ли я с ним. Я ответил, что искренен. Я сказал, что мы все полностью обсудим, когда я приеду в США. Потому что я верю в то, что использование альтернативных систем принесет свою пользу. Но как США вставляли нам палки в колеса с ЗРК Patriot, так они и делают это с F-35, когда мы обратились к С-400, что же нам делать? Мы будем искать другой выход».