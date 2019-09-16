Челябинск, 16 сентября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В Челябинской области за неделю выявлено ещё три случая бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Alexis Собака

В Красноармейском районе погибла лиса, в Сосновском — енотовидная собака, а в посёлке Бреды — собака. В поражённых территориях введён карантин.

Всего с начала года в регионе выявили 39 случаев бешенства. Для сравнения: в 2018 году за аналогичный период этот показатель составлял 29.