Санкт-Петербург, 16 сентября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области выразили свои соболезнования в связи со смертью главы комитета по туризму Ленобласти Елены Устиновой. Она скоропостижно скончалась в возрасте 56 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и Законодательного собрания Ленобласти

«Замечательный управленец, яркий организатор ― она сумела в короткие сроки задать новый вектор движения всей туристической отрасли нашего региона», — отмечается в некрологе, подписанном руководителями исполнительной и законодательной власти Ленобласти.

Губернатор региона Александр Дрозденко отдельно отметил, что Елена Устинова фактически с нуля организовала системную работу по продвижению Ленинградской области как одного из ключевых туристических центров страны.

«Создание новых региональных брендов, проведение ярких, запоминающихся мероприятий, поддержка туристической отрасли — на все у Елены Викторовны Устиновной хватало сил и энтузиазма», — заявил Дрозденко.

О причинах смерти чиновницы официально не сообщается.

Елена Устинова родилась в Ленинграде 21 января 1963 года, окончила Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ). Пост главы комитета по туризму Ленинградской области занимала с октября 2016 года.