Додома, 16 сентября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Центральный банк Танзании выпустил памятные монеты с изображением южнокорейских островов Токто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Монета выпущенная банком Танзании

По данным источников, на серебряной монете весом 155,5 гр изображены восточный и западный острова с надписью на английском языке «Токто 186,5 м» (Dokdo) и «Территория Южной Кореи» (The Land of Korea).

Как отметили эксперты, многие банки мира выпускают монеты на разные темы в коммерческих целях. Так, например, в 2005 году банк Уганды выпустил памятные монеты на тему островов Токто, а в 2004 году восемь памятных монет были выпущены банком КНДР.

Примечательно, что в 2014 и 2015 годах в Южной Корее поднималась тема о выпуске монет с изображением островов, однако впоследствии эту идею отклонили из чисто дипломатических соображений.