Исламабад, 16 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр контролируемого Пакистаном Кашмира (Азад Кашмир) Раджа Фарух Хайдер заявил, что Кашмир станет «могилой» для индийской армии, если она вторгнется на его территорию.

Umar Jamshaid 03457611024 Кашмир

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Азад Кашмира объехал все сектора на Линии контроля в регионе, чтобы оценить ущерб, нанесенный участившимися обстрелами со стороны Индии. Раджа Фарух Хайдер осмотрел деревни и встретился с местными жителями, пообещав им поддержку и защиту от возможного индийского вторжения. «Мы покараем любого, кто позарится на землю Кашмира», — отметил Фарух Хайдер, общаясь с кашмирцами.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.