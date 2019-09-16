Исламабад, 16 сентября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что стремится всеми силами избежать ядерной войны с Индией, так как она будет иметь разрушительные последствия для всего континента.

Армия Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан в интервью телеканалу Аль-Джазира отметил, что последствия ядерной войны неприемлемы, однако Пакистан «будет сражаться до последнего вздоха», если потребуется. Назвав себя последовательным противником войны, премьер-министр Пакистана заявил, что именно поэтому он ведет активную работу на всех международных площадках и со всеми странами, чтобы приблизить разрешение проблемы Кашмира. «Я считаю, что войны не решают проблем», — заключил Имран Хан.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.