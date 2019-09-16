Пекин, 16 сентября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил старт продаж в Китае самого бюджетного седана под суббрендом Jetta — модели VA3. Снимки нового авто разместило издание Autohome.

Autohome Jetta VA3

К китайским дилерам Volkswagen новинка начала поступать с 16 сентября 2019 года. По сути она является бюджетной версией российского VW Polo. Обе машины собраны на обновлённой платформе PQ25. Друг от друга модели отличаются лишь экстерьером передней и задней частей кузова.

Длина новинки равна 4 501 мм, ширина — 1 704 мм, а высота — 1 469 мм.

В салоне VA3 появились обновлённые круглые дефлекторы системы вентиляции и новый руль.

Бюджетный вариант модели оснащается: светодиодными ДХО, штампованными 14-дюймовыми дисками, системой предотвращающей блокировку колёс авто при торможении, помощником при движении на подъеме. Кроме того, в машине есть две подушки безопасности, кондиционер и аудиосистема.

В движение Jetta VA3 приводит 1,5-литровый «атмосферник» EA211 максимальной мощности 112 л. с., у которого максимальный крутящий момент составляет 145 Нм. Мотор агрегатируется с 5-скоростной механической коробкой передач или 6-скоростным «автоматом».

Цена на седан составляет от 65 800 до 92 800 юаней (от 599 000 до 845 000 рублей).

Напомним, на автомобильной выставке во Франкфурте компания Volkswagen представила свой новый логотип. По словам главы отдела маркетинга и продаж автопредприятия Юргена Штакманна, новый дизайн компании является символом начала новой эры для Volkswagen.

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