Нью-Дели, 16 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Министр труда и занятости Индии Сантош Гангвар заявил, что причиной высокого уровня безработицы в стране является низкая квалификация потенциальных работников в Северной Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

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Сантош Гангвар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что в стране имеется достаточно рабочих мест для всех желающих трудиться. По словам министра, причиной безработицы является отсутствие квалифицированных кадров и безграмотность потенциальных сотрудников в Северной Индии. Сантош Гангвар также отметил, что для решения данной проблемы правительство Бхаратия джаната парти (БДП) создало несколько проектов по обучению молодежи новым навыкам и профессиям.

Согласно правительственным данным, доля безработного населения в Индии составляет 6,1%. Это наивысший показатель за последние 45 лет.