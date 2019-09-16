Тегеран, 16 сентября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Два иранских фильма вошли в топ-100 лучших фильмов XXI века, опубликованный лондонской ежедневной газетой The Guardian. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Цитата из к/ф «Десять». реж. Аббас Киаростами. 2002. Иран, США, Франция В автомобиле

Согласно источнику, фильм «Разлука» Асгара Фархади занял 36 место, а «Десять» режиссера Аббаса Киаростами — 76-е.

Оба фильма получили множество международных наград. Фильм Асгара Фархади получил награду 61-го Берлинского Международного кинофестиваля. Он стал обладателем премии «Золотой медведь» в номинации «лучший фильм», лауреатом премии «Серебряный медведь» за лучшую мужскую и женскую роли, а также премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.