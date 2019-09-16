Москва, 16 сентября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В принципе, в проведении эксперимента по введению четырёхдневной рабочей недели, нет ничего плохого. заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя инициативу Минтруда РФ.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

«Даже в развитых странах сокращение продолжительности рабочего дня и рабочей недели в начале XX века начиналось именно с удачных экспериментов в этой области на конкретных предприятиях, например, на заводах Форда. И в XXI веке укороченная рабочая неделя во многих развитых странах Евросоюза тоже начиналась с успешного опыта отдельных компаний.

Но не факт, что в России такой опыт окажется успешным. И дело, прежде всего, в низкой производительности труда, которая сегодня отстаёт от аналогичного среднего показателя по странам ОЭСР более чем вдвое.

Поголовный перевод всех предприятий всех форм собственности на четырёхдневку уже сегодня привёл бы только к замедлению темпов экономического роста, а может быть, и к спаду, либо к массовой безработице, либо к массовому сокращению зарплат, что на самом деле является скрытой формой безработицы.

Однако на отдельных предприятиях, где производительность труда близка к уровню развитых стран Запада, например, в нефтегазовой сфере, наиболее крупных предприятиях металлургии или IT-сектора, такой эксперимент можно было бы успешно провести и даже сделать такую форму занятости постоянной.

Можно также было бы подумать и о переводе ряда госорганов на четырёхдневку, так как в пятницу они вообще работают по полдня с обязательным перерывом на обед, однако сделать такой график, чтобы в их четыре рабочих дня обязательно бы попадала суббота.

Ведь большинство предприятий в ближайшие годы с очень высокой вероятностью на четырёхдневку так и не перейдут! Россия — не Израиль, и работать по субботам у нас не противопоказано», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ планирует провести эксперимент по введению четырёхдневной рабочей недели.

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