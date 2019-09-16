Тегеран, 16 сентября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Совета по охране Конституции Ирана Аббас Али Кадходае заявил о том, что предоставление Канадой 30 млн. долларов иранских активов жертвам терроризма является ничем иным, как «экономическим терроризмом». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам чиновника, действия Канады являются «образцом» политики терроризма, то есть действий по захвату и конфискации ресурсов других стран без прохождения соответствующих юридических процедур. Он призвал иранские суды принять необходимые меры против правительства Канады в ответ на их незаконные действия.

Раннее правительство Канады продало два принадлежащих Ирану здания в Оттаве и Торонто за 30 млн. долларов и безвозмездно отдало деньги жертвам терроризма. МИД Ирана оценил действия как незаконные и противоречащие международному праву.