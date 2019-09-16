Смоленск, 16 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Национальный этап международного стрит-арт фестиваля «Meeting of Styles» прошёл в Смоленске с 13 по 15 сентября. Десятки художников представили своё творчество на открытой площадке в самом центре города — граффити украсили стены кинотеатра «Совеременник», сообщил ИА REGNUM организатор фестиваля в России Антон Панфилов. В Смоленск для участия в фестивале съехались уличные художники из Перу, Мексикиа, Бразилии, Швейцарии, Германии, Панамы, других стран, всего число участников составило около 40−50 человек.

Фото Антона Панфилова Работы участников стрит-арт фестиваля «Meeting of Styles» в Смоленске

Фестиваль проходит в рамках проекта АНО «Смола «Школа стрит-арта», проект получил президентский грант в размере 1,8 млн рублей.

«В рамках гранта запланировано масса мероприятий, одно из них — фестиваль граффити, который должен был быть местного масштаба. И мы подумали, что можем найти дополнительное финансирование в достаточно большом объеме и провести фестиваль уже международного уровня», — рассказал Панфилов.

Фестиваль «Meeting of Styles» проводится с конца 1990-х годов и считается крупнейшим международным фестивалем стрит-арта в мире. В России фестиваль также проводился, но лишь до 2008 года.

«Идея провести именно этот фестиваль возникла, так как я сам участвовал в фестивале неоднократно, впервые в 2003 году в Белоруссии. В России в последний раз фестиваль проводился в 2008 году, и спустя 11 лет, в 2019 году, он вернулся в Россию — в Смоленск. Следующими городами проведения фестиваля станут Чикаго и Лос-Анджелес», — рассказал организатор фестиваля, отметив, что итоговый фестиваль проводится в немецком Висбадене.

За три дня проведения фестиваля его участники покрыли уличными картинами около 700−800 квадратных метров — граффити украсили две стены кинотеатра «Современник» в центре Смоленска.

«Абсолютно разноплановые форматы, стили творчества сталкиваются в одном месте. Это мощный социокультурный обмен опытом, фестиваль направлен на развитие творчества», — пояснил Панфилов.

В рамках фестиваля состоялись выступления музыкальных групп из Германии, а также Москвы, Тулы, Смоленска. Одним из центральных событий стали также соревнования по брейк-дансу — отдельно для взрослых исполнителей и отдельно для детей. В рамках фестиваля также установлены специальные стенды из металлоконструкций, которые в дальнейшем смогут использовать уличные художники.