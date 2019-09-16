Сухум, 16 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Снайперы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии прошли трехдневные учения на полигоне Цабал. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба военного округа.

Sputnik-abkhazia.ru

Военнослужащие вели огонь из снайперских винтовок Драгунова «СВД» и СВ-98. Дальность до целей достигала 1100 метров. Снайперы поражали мишени, имитирующие продвигающуюся по лесу пехоту и снайперов условного противника.

Военнослужащие одновременно отрабатывали навыки скрытного передвижения и занятия выгодных снайперских позиций. Снайперы также проводили разведку целей и определяли расстояние до них с использованием различных приборов наблюдения и прицеливания, в том числе с помощью переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

Препятствия и условия выполнения упражнений стрельб постоянно менялись для того, чтобы усложнить задачу учений. Военнослужащие израсходовали более 500 винтовочных патронов калибра 7,62 мм.