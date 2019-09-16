Чебоксары, 16 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который собрал четвёрку журналистов через две недели после длительного отпуска, ответил на вопрос о том, планирует ли идти на третий срок в 2020 году. Он назвал «два ключевых момента», от которых зависит его участие в выборах, при этом заявив, что «пойду на выборы, порву всех, но я ведь ответственный человек, а не политическая проститутка». Эту информацию опубликовал «Про город» по итогам встречи 11 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

Михаил Игнатьев заявил журналистами, что не исключает участия в выборах в 2020 году, хотя «до выборов надо еще служить и служить Отечеству, народу Чувашской Республики». По его словам, решение о выдвижении на третий срок будет зависеть «от того, какой процент жителей Чувашской Республики доверяет мне, а также от того, доверяет ли мне президент России».

«В 2015 году, например, меня выбрали главой потому, что было доверие к моей кандидатуре. В начале июня я ушел в отставку, стал исполняющим обязанности, соблюдая законодательство, и прошел на должность главы Чувашской Республики. Поэтому важны два ключевых момента. Я могу сказать, что пойду на выборы, порву всех, но я ведь ответственный человек, а не политическая проститутка. Поэтому нужно все взвесить. Если эти критерии будут соблюдаться, то буду участвовать в выборах, а если нет, то зачем?» — приводит издание заявление Михаила Игнатьева.

Напомним, нынешний августовский отпуск Игнатьева за все годы руководства республики был не только одним из самых длительных (три недели, по 31 августа), но и последовал менее чем через месяц после предыдущего: после внезапной или плановой операции, о которой в прессе впервые заговорили 19 июля. Где он провёл отпуск, не разглашается. Но за это время активизировались слухи о его досрочной отставке. После выхода от отпуска он заявил, что «к новому году» вернётся «к прежнему образу жизни».

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Как сообщало ИА REGNUM, 57-летний Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию девять лет, второй срок его полномочий истекает в августе 2020 года. Впервые он возглавил республику в 2010 году: 28 июля по представлению Дмитрия Медведева, на тот момент являвшегося президентом России, Госсовет Чувашии наделил его полномочиями главы региона, инаугурация состоялась 29 августа.

В июне 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Михаила Игнатьева и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов, которые состоялись 13 сентября 2015 года. Тогда Игнатьев, выдвинутый от «Единой России», выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. На втором месте был депутат Госсовета Чувашии Олег Николаев («Справедливая Россия», ныне депутат Госдумы) с 14,73% голосами, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) проголосовало 12,76% избирателей. Депутат Госдумы, чужак Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%. В Чебоксарах Игнатьева поддержало 55,6% избирателей, явка — 46%.