Глава Чувашии: «Я не политическая проститутка»
Чебоксары, 16 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который собрал четвёрку журналистов через две недели после длительного отпуска, ответил на вопрос о том, планирует ли идти на третий срок в 2020 году. Он назвал «два ключевых момента», от которых зависит его участие в выборах, при этом заявив, что «пойду на выборы, порву всех, но я ведь ответственный человек, а не политическая проститутка». Эту информацию опубликовал «Про город» по итогам встречи 11 сентября.
Михаил Игнатьев заявил журналистами, что не исключает участия в выборах в 2020 году, хотя «до выборов надо еще служить и служить Отечеству, народу Чувашской Республики». По его словам, решение о выдвижении на третий срок будет зависеть «от того, какой процент жителей Чувашской Республики доверяет мне, а также от того, доверяет ли мне президент России».
Напомним, нынешний августовский отпуск Игнатьева за все годы руководства республики был не только одним из самых длительных (три недели, по 31 августа), но и последовал менее чем через месяц после предыдущего: после внезапной или плановой операции, о которой в прессе впервые заговорили 19 июля. Где он провёл отпуск, не разглашается. Но за это время активизировались слухи о его досрочной отставке. После выхода от отпуска он заявил, что «к новому году» вернётся «к прежнему образу жизни».
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Как сообщало ИА REGNUM, 57-летний Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию девять лет, второй срок его полномочий истекает в августе 2020 года. Впервые он возглавил республику в 2010 году: 28 июля по представлению Дмитрия Медведева, на тот момент являвшегося президентом России, Госсовет Чувашии наделил его полномочиями главы региона, инаугурация состоялась 29 августа.
В июне 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Михаила Игнатьева и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов, которые состоялись 13 сентября 2015 года. Тогда Игнатьев, выдвинутый от «Единой России», выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. На втором месте был депутат Госсовета Чувашии Олег Николаев («Справедливая Россия», ныне депутат Госдумы) с 14,73% голосами, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) проголосовало 12,76% избирателей. Депутат Госдумы, чужак Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%. В Чебоксарах Игнатьева поддержало 55,6% избирателей, явка — 46%.