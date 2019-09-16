Тегеран, 16 сентября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Высший совет по экономической координации Ирана принял решение предоставить Центральному банку страны возможность осуществлять контроль и регулирование на валютном рынке. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Ensie & Matthias Центральный банк Ирана. Тегеран

Согласно источнику, данная мера была принята с целью обеспечения стабильности рынка. Председатель ЦБ Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что по сравнению с прошлым годом экономика страны сейчас находится в более стабильном положении, и инфляция стабильно сокращается. Это стало возможным в том числе благодаря мерам, принимаемым Центральным банком страны.

По словам Абольнасера Хеммати, кредитно-денежные отношения в стране нормализуются даже несмотря на то, что они подвергаются самым «беспрецедентным» санкциям. Расширение полномочий ЦБ на валютном рынке должно оказать еще большее содействие в выводе страны из кризиса.