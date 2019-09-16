Тамбов, 16 сентября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Наталия Макаревич избрана на пост главы города Тамбова решением депутатов Тамбовской городской думы 16 сентября. Ранее Макаревич занимала пост руководителя управления по развитию промышленности и торговли администрации Тамбовской области.

Tambov.gov.ru Наталия Макаревич

Конкуренцию Макаревич по итогам отбора конкурсной комиссии в борьбе за пост мэра составила главный специалист по правовым вопросам аппарата Тамбовского регионального исполкома партии «Единая Россия» Дарья Завражина. По информации «Онлайн Тамбов», за Макаревич проголосовали 29 присутствующих депутатов, против — двое, ещё двое воздержались. Таким образом, пост мэра займёт Наталья Макаревич — она станет первой в истории Тамбова женщиной, занявшей должность главы города.

На заседании временно исполняющий обязанности главы Тамбова Дмитрий Самородин сложил свои полномочия. Церемония вступления в должность Макаревич состоится сегодня же, 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тамбова Сергей Чеботарёв сложил полномочия в марте 2019 года, решение он объяснил личными причинами.