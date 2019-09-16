Мадрид, 16 сентября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Испании партии «Подемос» и ИСРП пришли к выводу, что новые парламентские выборы уже неизбежны. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

После ряда встреч и телефонных разговоров, Педро Санчес, в настоящее время являющийся главой правительства Испании и лидером Испанской Социалистической Рабочей Партии (ИСРП), и Пабло Иглесиас, лидер партии «Подемос», пришли к заключению, что новые парламентские выборы все же состоятся, так как правительство не может быть сформировано при столь существенных разногласиях двух партий, представляющих большинство. Иглесиас неоднократно предлагал Санчесу коалицию, однако лидер социалистов считает коалиционное правительство невозможным: взгляды партий, по мнению Санчеса, расходятся во многих ключевых политических вопросах.

Политическая нестабильность длится в Испании уже несколько месяцев. Эксперты считают, что у ИСРП шансы на победу на новых парламентских выборах довольно велики, однако ситуация может измениться в любой момент, так как из-за политической нестабильности репутация партии могла измениться.