Анкара, 16 сентября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев опубликовал письменное заявление, в котором сообщил, что Узбекистан одобрил Нахичеваньское соглашение, положенное в основу организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Багдад Амреев отметил, что исторический шаг Узбекистана совпадает с 10-ой годовщиной основания Тюркского совета. По его словам, в октябрьском 7-ом саммите организации, проходящем в Баку, примет участие и президент Узбекистана Шевкет Мирзиёев.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Тюркский совет с честью приветствует братский Узбекистан в своих рядах, и добавил: «Я полностью уверен в том, что это событие придаст важный импульс сотрудничеству народов тюркоязычных государств и деятельности Тюркского совета. Узбекистан все время был одной из важных составляющих тюркского мира, а его роскошные города Самарканд, Бухара и Хива, расположенные на Шелковом пути, стали исторической колыбелью для культуры и экономики тюрко-исламской цивилизации».