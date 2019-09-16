Сеул, 16 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Продажи обновленной версии седана Hyundai Solaris/Verna на мировом авторынке стартуют в конце октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Njcar Hyundai Solaris

Премьера обновлённого авто прошла 5 сентября 2019 года на моторшоу в китайском городе Чэнду.

У обновленной версии седана большая решётка радиатора, модернизированный передний бампер. Кроме того, модель имеет иную головную оптику, выполненную в стиле новой Elantra, а также другие задние фонари.

Рестайлинговое авто длинее «четырехдверки» на 25 мм. Теперь его длина достигает 4 405 мм. Однако расстояние между осями не изменилось — 2 600 мм.

В салоне машины появилась изменённая передняя панелью с большим дисплеем информационно-развлекательной системы. Кроме того, автопроизводители установили в новинку более комфортные водительские сиденья водителя и переднего пассажира с боковой поддержкой.

Под капотом автомобиля размещён 100-сильный атмосферный мотор рабочим объёмом 1,4 л., работающий с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «автоматом».

Напомним, в августе 2019 года в Соединённых Штатах было реализовано 1 757 новых моделей Hyundai Genesis, что в 2,9 раз больше по сравнению с результатом аналогичного периода 2018 года. Причём за восемь первых месяцев текущего года в США было реализовано 7 635 автомобилей данной модели.

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