Анкара, 16 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором сообщило, что поставки второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400, начавшиеся 27 августа 2019 года, завершились.

Екатерина ЗРК С-400 «Триумф»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано, что первая батарея комплексов в рамках соглашения, подписанного Турцией и РФ 11 апреля 2017 года и направленного на удовлетворение потребностей Турции в сфере противовоздушной обороны, была поставлена в страну 12−25 июля 2019 года.

В заявлении указано, что 15 сентября 2019 года на авиабазу Мюртед была поставлена последняя партия компонентов второй батареи ЗРК С-400. Работы по установке и размещению ЗРК, а также по обучению их персонала продолжаются. Полный ввод систем вооружений в эксплуатацию запланирован на апрель 2020 года.