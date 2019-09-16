Москва, 27 октября, 2005, 15:41 — ИА Регнум. Пресс-конференция на тему "Административные избирательные технологии на выборах в Московскую городскую Думу" состоялась 27 октября в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе пресс-конференции член Бюро Московского городского отделения РДП "Яблоко" , председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин заявил следующее: "В избирательном штабе "Яблока" есть заявление от жителей района Левобережный, в котором они сообщают, что к ним поступило приглашение посетить местную организацию инвалидов. Откликнувшимся на приглашение в организации инвалидов бесплатно выдали по комплекту постельного белья, а вместе с комплектом - агитационные буклеты и плакаты партии "Единая Россия" , после чего у получивших комплекты и буклеты сняли ксерокопии с их паспортов. В принципе, теперь по этим ксерокопиям на выборах в Мосгордуму смогут проголосовать совершенно другие люди. В данном случае, материальная помощь идет совместно с предвыборной агитацией, и все это попадает под определение "подкуп". Во всяком случае, у нас лежит такое заявление от избирателей".