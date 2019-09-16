Могадишо, 16 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В заявлении ООН со ссылкой на сотрудников гуманитарной миссии в Сомали сообщается: «Несмотря на все действия, предпринятые для удовлетворения гуманитарных потребностей в Сомали к середине 2019 года, существует постоянная потребность, которую необходимо будет решить путем дополнительного финансирования, просто для поддержания относительно стабильной гуманитарной ситуации в стране в течение последующих нескольких месяцев». Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Caasimada.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

В 2019 году для реализации плана гуманитарного реагирования в Сомали правительству страны было направлено 487 млн долларов США, что составляет менее половины необходимого финансирования для оказания всей необходимой помощи. Федеральное правительство Сомали и гуманитарное сообщество разработали План реагирования на последствия засухи (DIRP), который спасет по меньшей мере один миллион человек от острой нехватки продовольствия до сентября 2019 года.

Старший вице-президент Группы Всемирного банка Махмуд Мохилдин отметил, что его организация будет сотрудничать с властями Сомали для поддержки экономической активности местных сообществ. «Мы участвуем в различных проектах, и все эти проекты очень хорошо изучены. Многие из них находятся в партнерстве с системой ООН, НПО и, конечно, правительством страны», — сказал Мохилдин.

Он также обратился с призывом о помощи к постоянным мировым финансовым донорам, подчеркнув, что только лишь их активное финансовое участие в деле спасения экономики Сомали поможет населению страны выжить в неравной схватке со стихийными бедствиями.