Пекин, 16 сентября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Программу по клонированию панд хочет реализовать китайская компания генной инженерии Sinogene при поддержке государства. Об этом рассказал заместитель генерального директора частной компании Ван Инин.

(сс) Cimberley Панда

По его словам, крупнейший китайский специалист по вопросам клонирования животных Чэнь Даюань согласился сотрудничать с Sinogene, однако для воплощения замысла в жизнь потребуется еще разрешение правительства. В компании рассчитывают на поддержку со стороны пекинского зоопарка — крупнейшего в стране центра по разведению редких животных.

Ван Инин рассказал, что пока специалистам удалось добиться вынашивания собаками щенков-клонов, а кошками — таких котят. Клонировать панд попробуют, например, с помощью самок бурых медведей, пояснил он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября два детеныша большой панды появились на свет в берлинском зоопарке. Это редкое явление, так как панды плохо размножаются в неволе.

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