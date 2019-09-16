Калининград, 16 сентября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Учебные парусные суда «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» до конца ноября текущего года будут полностью готовы к началу кругосветной экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в Медиацентре кругосветного плавания.

Навигационные приборы

По плану экспедиции, с ноября 2019 по декабрь 2020 года барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществят кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» — трансатлантическое плавание. Трем кораблям предстоит преодолеть около 100 тыс. морских миль. На борту парусников пройдут практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

Плавание российских парусников будет также посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее «Крузенштерн» совершил переход из Калининграда в город Светлый, где на Светловском судоремонтном заводе судно пройдет осмотр, техобслуживание и ремонт для подготовки к экспедиции. В ходе этих работ, в частности, будут обновлены служебные и жилые помещения экипажа, улучшена система кондиционирования воздуха, а также установлены две новые опреснительные установки для обеспечения длительных переходов. Аналогичные работы ожидают барк «Седов» и фрегат «Паллада».

"Планируем, что к 26 ноября ремонтные работы будут закончены и оба парусника перейдут в Калининградский морской порт для выхода в кругосветную экспедицию», — отметил начальник управления мореплавания и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Михаил Новиков.

Как ожидается, в ходе плавания в честь юбилея открытия Антарктиды российские парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании.