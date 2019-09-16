Оренбург, 16 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении директора Шильдинского элеватора прекратили уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Ущерб бюджету в размере 4 млн рублей возмещен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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По данным следствия, в 2018 году руководитель элеватора погасил задолженность по займам в размере 4 млн рублей, но скрыл денежные средства, за счет которых осуществляется взыскание недоимки про налогам.

Во время предварительного следствия директор зернохранилища свою вину признал, а ущерб бюджету был полностью возмещён. Уголовное дело прекращено, но главе элеватору назначен судебный штраф — 70 тыс. рублей.