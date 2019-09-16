Якутск, 16 сентября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Почти 700 котельных запустили в Якутии. В регионе начался полномасштабный отопительный сезон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

TBIT Тепло

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По информации коммунальных служб, своевременно запущена 691 котельная, которые подают тепло в жилые дома и объекты соцкультбыта в республике в осенне-зимний период.

Первыми, как обычно, получают отопление жители северных и арктических районов, чуть позже к теплу подключат и остальных потребителей.

На 16 сентября отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Заместитель главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству Роман Сорокин сказал, что теплоснабжение осуществляется в соответствии с температурным графиком и поблагодарил за хорошую подготовку к отопительному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока начали подачу отопления в учреждения образования и здравоохранения, а также в жилые дома.