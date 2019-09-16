Москва, 16 сентября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Депутаты «Справедливой России» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на защиту взявших ипотеку в иностранной валюте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Борьба не окончена, мы будем вновь вносить в Госдуму эту и другие инициативы по защите валютных ипотечников», — сказал Миронов.

Ранее законопроект депутатов фракции не нашел поддержки у «Единой России» и был отклонен. Документом предлагалось запретить взыскание ипотечного жилья при «существенном увеличении» суммы кредита в рублевом выражении. Существенным, согласно инициативе, считался рост более чем на 25%. В этом случае заемщик также мог потребовать пересчитать сумму ипотечного кредита в рублях, по курсу на дату заключения договора.

«Запрет на изъятие жилья и перерасчет кредитов по прежнему курсу — это минимальные необходимые меры, которые не требуют затрат от государства», — подчеркнул Миронов.