Франкфурт-на-Майне, Германия, 16 сентября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Чешская автокомпания Skoda представила на автосалоне во Франкфурте внедорожную версию Superb Scout. Информация об авто доступна на официальном сайте производителя.

Skoda-storyboard Skoda Superb Scout

Внешность машины стала более брутальной. Внедорожник имеет защитные пластиковые элементы на бампере, колесных арках и по бокам кузова. Особый стиль авто придаёт защита на нижней части машины, окрашенная под цвет алюминия. В этот же цвет окрашены боковые зеркала заднего вида.

Клиренс Superb Scout увеличился на 15 мм по отношению к базовой модели. В зависимости от комплектации авто имеет 18 — дюймовые, либо 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

В линейке моторов у новинки два варианта: 190-сильный дизельный двигатель TDI рабочим объёмом 2 л., либо же 272-сильный бензиновый TSI объёмом 2 литра. Оба мотора агрегатируются с 7-диапазонным «роботом» DSG.

Напомним, глава филиала Skoda в РФ Ян Прохазка заявил, что хэтчбек Scala на автомобильном рынке России не появится, так как он спроектирован специально для западных рынков. Зато в 2020 году российские автолюбители смогут приобрести модель Rapid второго поколения в кузове лифтбек, отметил топ-менеджер.

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