Москва, 16 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Главные достоинства женщин-политиков — лучшее, чем у мужчин-политиков, понимание социальных проблем и хозяйственность Так считают 11% жителей России. Свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Две королевы» реж Джози Рурк. 2018. Великобритания Королева

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Также среди плюсов женщин-политиков: иной образ мышления, присущей женщинам, интуиция (8%), профессионализм и мудрость (7%), а также мягкость и доброта (5%).

Недостатками женщин-политиков граждане являются: мягкость характера (9%) и эмоциональность (9%), необходимость заниматься семьей и детьми (6%).

Кроме того, гражданам не нравится, что женщины-политики склонными к необдуманным, недальновидным решениям и непрофессиональному поведению (по 3%).

Опрос проведен 12 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (78%) считают, что у мужчин больше обязанностей, чем у женщин, в вопросе защиты страны от внешних угроз.

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