Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Компании, добывающие песок на жемчужине Камчатки — Халактырском пляже — начали штрафовать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Silke Remmery Песок

Читайте также: Власти Камчатки пытаются спасти Халактырский пляж

Два предприятия оштрафованы в общей сложности на 630 тыс. рублей. Это первый результат проверки, проведенной межведомственной рабочей группой. Проверка завершится 22 сентября. По её результатам будет решаться вопрос об отзыве лицензий у нерадивых недропользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, спасти уникальный Халактырский пляж на Камчатки общественность и экологи требуют с 2016 года. С того же времени власти полуострова обещают принять меры, но первые результаты появились только сейчас. Халактырский пляж — территория, покрытая черным вулканическим песком на берегу океана. Из-за варварской добычи песка пляж теряет свою уникальность.